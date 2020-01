Positivi i riscontri per il corso di disostruzione pediatrica che si è svolto a Torrebruna con oltre 30 partecipanti. Durante la prima parte della lezione l'istruttrice Angelika Kloss di Salvamento Academy e fondatrice dell'associazione A 2 life for all, ha illustrato la loro missione, il lavoro quotidiano di divulgazione delle manovre di disostruzione pediatrica (ma anche per adulti) iniziato con l'impegno del dottor Marco Squicciarini e che ha formato istruttori in tutta Italia dato che ogni settimana un bambino muore per un'ostruzione delle vie aeree.

Sono state riportate notizie di bambini che purtroppo hanno perso la vita a causa di questi problemi ma anche episodi di salvataggi grazie alle tecniche di disostruzione, tra i più eclatanti c'è quello di una bambina di 10 che ha salvato un coetaneo in spiaggia avendo in precedenza appreso la manovra.

L'istruttrice poi ha illustrato come tagliare il cibo in tutta sicurezza per i bambini, come le carote, le mozzarelle e il prosciutto, cibi consumati spesso nelle mense scolastiche, ha mostrato gli oggetti con cui non bisogna far giocare i bambini e presentato altri accorgimenti.

I partecipanti all'incontro sono poi passati all'azione, provando l'esecuzione della manovra sui manichini junior e baby (lattante e bambnini) e su quello che riproduceva un adulto. A termine del corso tutti i presenti hanno ricevuto l'attestato di partecipazione dimostrandosi soddisfatti e un po' più tranquilli, capendo che è bene non farsi prendere dal panico se si ha la consapevolezza del saper fare una manovra che può salvare una vita umana, ancor più preziosa se si tratta di quella di un bambino. "Chi salva un bambino salva il mondo intero", è il messaggio lasciato ai partecipanti al termine della giornata formativa.