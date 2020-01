Una domenica più che positiva per il Cupello Calcio. Nella sfida casalinga dellatredicesima giornata del Campionato di Eccellenza abruzzese, i rossoblù battono per 3-1 la Renato Curi Angolana, giunta al Comunale con un solo obiettivo: vincere. A segnare il passo falso degli ospiti ci hanno pensato Maio, in gol al sessantatreesimo, Quintiliani (ottantunesimo) e D’Antonio, quest’ultimo durante il recupero. Tra punti portati in cassaforte dai ragazzi di mister Di Francesco sempre più vicini a buttarsi alle spalle un inizio di stagione deludente

La partita- La cronaca del match parte al 6’ di gioco. Retropassaggio sbagliato di Del Bonifro, recupera la sfera La Selva che salta il portiere ma calcia sopra la traversa. È sempre l’Angolana a fare la gara. 19’ minuto, sponda in area di Remigio, calcia Farindolini ma è lesto Tascione a sventare. Sulla ribattuta, a porta vuota, De Luca viene anticipato al momento del dunque. il Cupello si vede solo al 42’ con una punizione dalla distanza calciata da Quintiliani, Agresta è costretto a deviare in corner. Nella riprese i nerazzurri passano in vantaggio al minuto cinquantesimo. Sviluppi di un corner, Remigio lasciato solo in area deve solo allargare il piantone trafiggendo Tascione. Al 63’ arriva il pareggio dei rossoblu. Galasso, secondo Mazzarà di Palermo, atterra fallosamente D’Antonio. Calcio di rigore per il Cupello prontamente trasformato da Maio. Passa in vantaggio il Cupello all’81’ minuto. Cross dalla destra, Quintiliani da solo in area deve solo coordinarsi e calciare battendo Agresta. Angolana in dieci uomini dal minuto 86’ con Mazzarà che estrai il cartellino rosso ai danni di La Selva. L’espulsione del giocatore nerazzurro, però, non trova spiegazione. Al 94’ minuto il Cupello triplica il vantaggio. Miracolo di Agresta su Maio, sulla ribattuta arriva D’Antonio che prima salta Remigio e poi calcia calando il tris casalingo. Angolana alla quinta sconfitta stagionale mentre il Cupello trova nuovamente i tre punti che regalano morale e classifica all’undici di Di Francesco (cronaca di Valerio De Carolis).

Cupello-Renato Curi Angolana (3-1)

Reti: 50’ Remigio (A); 63’ Maio rig.(C); 81’ Quintiliani (C), 94’ D’Antonio (C)

Ammoniti: D’Antonio (C); Avantaggiato (C); Mottola (A) Remigio (A) Galasso (A) La Selva (A) Farindolini (A) Sichetti (A);

Espulso La Selva al minuto 86’;

Cupello: Tascione, Antenucci, Del Bonifro (54’ Maio), D’Adamo, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani, Monachetti, Avantaggiato, Berardi (73’ Tucci). A disposizione: Marconato, Fiore, Marzocchetti, Bruno, Marchioli, Tucci, Maio. All. Giuseppe Di Francesco;

R.C. Angolana: Agresta, Galasso (85’ Agnellini), Carpegna, Cipressi, Mottola, Remigio, Dragani, Sichetti, De Luca (68’ Bordoni), La Selva, Farindolini. A disposizione: Berardi, Celli, Ricci, Agnellini, Bordoni, Balzano, Angelozzi L. All. Alessandro Tatomir;

Arbitro: Lorenzo Mazzarrà (Palermo);

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano); Fabio Dell’arciprete (Vasto);

Tutti i risultati della tredicesima giornata

Acqua e Sapone-Miglianico 2-0

Capistrello-Montorio 1-1

Cupello-RC Angolana 3-1

Francavilla-Morro d’Oro 1-2

Martinsicuro-Val di Sangro 3-0

Paterno-Alba Adriatica 2-0

Pineto-Celano 3-0

Torrese-Sambuceto 1-3

Vastese-San Salvo 1-0

La classifica

29 Vastese

29 Paterno

27 Martinsicuro

24 Pineto

23 Morro d’Oro

21 San Salvo

19 Miglianico

16 Alba Adriatica

16 Renato Curi Angolana

16 Capistrello

16 Sambuceto

15 Montorio

13 Val di Sangro

13 Cupello

11 Torrese

10 Celano

10 Francavilla

7 Acquaesapone