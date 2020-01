Una giornata di approfondimento sui temi della giustizia, della solidarietà e della pace, rivolta agli studenti e a tutto il mondo della scuola. L’appuntamento, dal titolo “Rondine: una goccia con il mare dentro”, è in programma a Vasto per domani, 23 novembre alle 10:30, nell’Aula Magna Polo Liceale “R. Mattioli” di Via S. Rocco. Un evento che assume particolare attualità e importanza, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto la Francia, e per la presenza di Franco Vaccari, fondatore e presidente di “Rondine Cittadella della Pace”, candidata al Premio Nobel della Pace nel 2015 per essere riuscita a realizzare all’interno del borgo medievale in provincia di Arezzo, un “ecosistema” di valori, da cui “irradiare” in tutto il mondo messaggi e contenuti di tolleranza e fratellanza fra le Nazioni.

A Rondine si formano le nuove generazioni di leader in grado di trasmettere un cambiamento reale in tutto il mondo e incidere positivamente negli equilibri tra le nazioni. Giovani provenienti da diverse culture e da Paesi generalmente identificati dalla Storia come nemici (Medio Oriente, Federazione Russa, Caucaso del sud, Balcani, Africa e Subcontinente indiano) arrivano, infatti, nella Cittadella, per studiare e vivere insieme, con la speranza di diventare leader pacifici di domani.

Apriranno l’evento i saluti della dirigente scolastica del Polo Liceale Mattioli di Vasto, Prof.ssa Maria Grazia Angelini e della Dirigente Scolastica delll’IIS Pantini – Pudente di Vasto, Prof.ssa Maria Luisa Di Mucci. L’introduzione sarà affidata ad Anna Paola Sabatini, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. Con il coordinamento dei lavori affidato alla giornalista Paola Calvano, toccherà poi a Franco Vaccari aprire il dialogo con gli studenti e parlare della missione di Rondine Cittadella della Pace e delle attività di livello internazionale che coinvolgono ogni anno centinaia di ragazzi. Una di queste riguarda il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza con lo Studentato Internazionale di Rondine. Si tratta di un’opportunità educativa, formativa e di studio rivolta a giovani talentuosi e meritevoli di tutta Italia a cui viene offerto di frequentare, nel borgo di Rondine, la classe quarta dei Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane. Si tratta di un’alternativa all’anno all’estero che darà la possibilità di studiare, ma anche di fare un’esperienza unica a contatto con i 25 studenti internazionali di Rondine, provenienti da paesi in conflitto.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tramite un protocollo d’Intesa, ha equiparato il Quarto Anno Rondine all’anno trascorso a studiare all’estero e lo ha riconosciuto come percorso di “Internazionalizzazione di Eccellenza”. Questo consentirà, tramite un sistema di valutazione dello studente che Rondine ha autonomia di definire nei criteri, il rientro degli studenti nella classe quinta della loro scuola di origine.