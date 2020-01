È una nona giornata dal mission impossible quella che attende la BCC Generazione Vincente Vasto Basket chiamata ad affrontare in trasferta la corazzata Falconara. Dopo la sconfitta tra le mura amiche contro San Severo, la squadra del presidente Spadaccini andrà nelle Marche per sfidare una squadra che domenica scorsa ha subito il primo, e alquanto inaspettato, stop della stagione in quel di Martina Franca. I padroni di casa non faranno certo sconti e giocheranno con la massima intensità tutti i 40 minuti per far diventare quello in terra pugliese solo un incidente di percorso in un campionato da protagonisti.

Per i vastesi ci sarà certamente da soffrire, contro un'avversaria di assoluto livello. "E’ una partita difficilissima anche perchè, oltre all’aspetto tecnico, troveremo certamente una squadra arrabbiata - ha detto coach Luise alla vigilia -, una squadra che ha avuto un incidente di percorso, come può accadere a tutti. Noi proveremo a far nostra la vittoria anche perchè queste se, da un lato sono le partite più difficili, forse dall’altro sono le più semplici da affrontare visto che andiamo lì consapevoli che c’è una differenza tecnica e quindi dobbiamo essere attenti più alle nostre cose che alle situazioni degli avversari”.

La truppa vastese è reduce da quattro sconfitte di fila. Per un gruppo giovane e profondamente rinnovato rispetto al passato è fondamentale non perdere l’entusiasmo. “Alla ripresa degli allenamenti in settimana - ha spiegato il tecnico casertano - sono stato molto attento all’umore dei ragazzi. Devo dire che ho trovato un gruppo consapevole del momento difficile, perchè quando non vinci è sempre una situazione spiacevole, ma allo stesso tempo consapevole di essere migliorato ad ogni partita. I ragazzi sono consapevoli della loro forza ed è sicuramente positivo”.