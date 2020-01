Brutto incidente questa sera dopo le 21 sulla statale 16, all'altezza del trabocco Cungarelle, nei pressi di Vasto Marina.

Per cause al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, tre auto sono state coinvolte in un terribile impatto: una Lancia K guidata da uomo, una Fiat Punto e una Peugeot 206 station wagon guidate entrambe da donne. Nonostante la violenza dell'urto, che ha sfondato il lato passeggeri della Lancia K, che per fortuna non aveva passaggeri a bordo, e danneggiato pesantemente le altre due auto, i tre conducenti sono trasportati in ospedale, dalle ambulanze del 118, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

Sul posto, la polizia stradale, che ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro per agevolare i soccorsi ed effettuare gli opportuni rilievi. Solo dopo la rimozione delle vetture e la pulizia del manto stradale è stato possibile riaprire l'Adriatica al normale flusso della circolazione.