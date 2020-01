L'associazione di volontariato onlus Ricoclaun, in collaborazione con il centro commerciale "Centro del Vasto" e le tante associazioni di volontariato, parrocchie, scuole pubbliche e private del territorio, organizza l’evento "Un Natale di solidarietà" per tutta la giornata di domenica 13 dicembre, dalle 10 alle 21.

Come spiegano gli organizzatori, "sarà una giornata dedicata al mondo della solidarietà locale, per far conoscere le numerose realtà esistenti nel territorio e far comprendere lo spirito di servizio che anima tanti volontari. Una grande festa in cui tutta la popolazione possa riscoprire il valore della comunità e della partecipazione, nel clima caldo e familiare del Natale. La sinergia con il centro commerciale 'Centro del Vasto' di via Luigi Cardone, consentirà di allestire stand e bancarelle sotto i portici della struttura, e di organizzare laboratori, giochi, canti natalizi negli spazi interni, tutelando l’evento da qualsiasi condizione metereologica".

"Ogni associazione di volontariato, scuola pubblica e privata, ogni parrocchia della città di Vasto, - proseguono gli organizzatori - avrà il proprio spazio dove allestire il proprio stand e avrà modo di incontrare la cittadinanza, presentare la propria attività, vendere manufatti come forma di auto-finanziamento. Questo piccolo mercatino della solidarietà, fatto dai bambini delle scuole con l’aiuto delle loro insegnanti, fatto dalle mani di tanti volontari che mettono se stessi a disposizione dei più bisognosi, in cui creatività e solidarietà si fondono insieme, finanzierà i vari progetti di adozioni a distanza, di promozione della Caritas, di solidarietà con le case famiglie, con i più poveri ed i malati, che ogni gruppo indicherà vicino la propria postazione. Si prevedono laboratori e giochi vari sia all’interno che all’esterno della struttura del centro commerciale (caccia al tesoro, tombola della solidarietà, giochi in gruppi, ecc.) organizzati dall’associazione Ricoclaun in collaborazione con esperti del settore, dalle scuole, dalle associazioni onlus e dalle parrocchie, per coinvolgere bambini e genitori e creare un clima di sereno divertimento. Si prevede inoltre, un concerto di Natale, sia la mattina che il pomeriggio, realizzato dalle varie classi delle scuole di Vasto, parrocchie, associazioni musicali e cori locali, utilizzando gli spazi interni al centro commerciale per creare la giusta atmosfera natalizia. Ovviamente ci sarà anche la presenza di Babbo Natale che distribuirà caramelle a tutti i bimbi, in collaborazione con l’associazione di immigrati".

Tutte le associazioni, scuole, parrocchie che volessero collaborare possono utilizzare i seguenti contatti: 339-4870674 (Silvia), 347-3712722 (Rosaria, dopo le 14).