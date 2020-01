È il Futsal Casalbordino ad aggiudicarsi il derby con l'Eurogames Cupello C5 nella 4ª giornata del campionato di serie D. La squadra di mister Liberatoscioli si è imposta per 7-3 e sale a quota 9 in classifica, seconda, in coabitazione con il Futsal Chieti, alle spalle dell'Anxanum Piermatteo capolista. Per i cupellesi, che hanno ancora una gara da recuperare, è il primo stop stagionale.

La sfida si mette subito bene per i padroni di casa che, con capitan Verini, trovano il vantaggio al 3'. Al 15' è Moretta, dalla destra, a trovare il raddoppio ma, dopo 3 minuti, Pollutri accorcia le distanze. Passa appena un minuto e i padroni di casa, con Sallese, ritrovano il doppio vantaggio e, al 22', Travaglini sigla il 4-1. Solo al 27', Cirese, con una rimessa laterale che trova una deviazione di un difensore, va a segno per il 4-2 con cui si va al riposo.

Al rientro in campo gli orange del presidente Cicchini provano a riaprire la partita spingendo in attacco, ma il Casalbordino è cinico nel trovare altre tre reti di Moretta (al 9', 18' e 19') che chiudono il match. Il portiere giallorosso Moretti dice in più occasioni di no alle velleità di rimonta dei cupellesi di mister Fortunato e, solo nel finale, Ciffolilli trova il gol della bandiera per il 7-3 con cui si chiude la partita.

Nel prossimo turno il Futsal Casalbordino sarà impegnato in casa del Sant'Eusanio mentre l'Eurogames Cupello ospiterà il Futsal Chieti.