Un’altra settimana volge al termine e gli amanti e appassionati del calcio dilettantistico si preparano ad assistere ad un’altra domenica da vivere fino all'ultimo secondo. In Abruzzo, tra Eccellenza e Promozione, tantissime sono le sfide in programma e l’attesa rivolta verso il fischio d’inizio sta per terminare. Per quanto riguarda il Campionato di Eccellenza abruzzese, i riflettori saranno puntati sul big match che vedrà contrapposte la Vastese ed il San Salvo.

All’Aragona alle 14:30 avrà inizio una sfida che si preannuncia entusiasmante per le premesse che porta con sé (LEGGI). In campo scenderanno la capolista Vastese, attualmente con 26 punti in classifica, con 27 gol realizzati (miglior attacco del girone) e nove reti subite (seconda miglior difesa), ed il San Salvo, rilegato quest’ultimo al quarto posto dopo la sconfitta con il Paterno con 21 punti, diciassette reti realizzate e 13 gol subiti. Di questa partita già si è detto tanto ed ora la parola passerà al campo. La prevendita dei biglietti, partita ieri pomeriggio, sta già registrando un buon riscontro anche se in molti stanno valutando le condizioni meteo soprattutto sulla sponda sansalvese, visto e considerato che i tifosi biancazzurri potranno vedere la partita nella Curva ospite di via Tobruk. Ad un giorno dal confronto tra le due realtà vicine, i dubbi riguardo alle formazioni che scenderanno in campo rimangono. I biancorossi hanno ritrovato Cattafesta e D’Alessandro reduci dal turno di squalifica, con l’aggiunta del rientro di Iaboni, a disposizione di mister Colavitto. Ancora out il giovane Polisena. Marinelli e compagni non potranno fare affidamento su Ramundo, Cordisco e D’Aulerio, il primo squalificato ed il secondo ed il terzo ancora infortunati. Il recupero di Quaranta sembra essere una notizia fondata e mister Rufini potrebbe chiamarlo in causa questa domenica.

In casa Cupello Calcio, dopo il ritorno alla vittoria contro la Val di Sangro, si respira un’aria più leggera anche se la classifica vede i rossoblù ancora rilegati nei bassifondi. Questa domenica al Comunale i ragazzi di mister Di Francesco affronteranno l’ostica Renato Curi Angolana in una sfida sulla carta quasi proibitiva per Avantaggiato e compagni. Tra le fila cupellesi mancheranno all’appello Persichitti, Zeyetullayev e Nanni (squalificati), mentre ha recuperato Monachetti dal problemino all’inguine. Fare punti con i pescaresi non sarà facile, ma la squadra del presidente Oreste Di Francesco intende a tutti costi rifarsi dopo una prima parte di stagione con pochi sorrisi.

Tutte le partite della tredicesima giornata (Eccellenza abruzzese)

Acqua e Sapone-Miglianico

Capistrello-Montorio

Cupello-RC Angolana

Francavilla-Morro d’Oro

Martinsicuro-Val di Sangro

Paterno-Alba Adriatica

Pineto-Celano

Torrese-Sambuceto

Vastese-San Salvo

La classifica

26 Vastese

26 Paterno

24 Martinsicuro

21 San Salvo

21 Pineto

20 Morro d’Oro

19 Miglianico

16 Alba Adriatica

16 Renato Curi Angolana

15 Capistrello

14 Montorio

13 Val di Sangro

13 Sambuceto

11 Torrese

10 Celano

10 Francavilla

10 Cupello

4 Acquaesapone

Per quanto riguarda il Campionato di Promozione abruzzese (gir. B), la capolista Vasto Marina, salita al comando del girone la scorsa settimana, questa domenica sarà di scena in casa contro la Virtus Ortona, formazione attualmente quintultima in classifica reduce dalla sconfitta casalinga con il Penne della settimana scorsa. I vastesi per rimanere in testa dovranno ripetere quanto di buono fatto in queste ultime partite (4 vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque giornate). Il gruppo allenato da mister Cesario, pur continuando ad affermare che il proprio obiettivo rimane la salvezza, punta sicuramente a confermarsi come una delle squadre in lotta per il titolo. Ad un solo punto di distanza dietro a Madonna e compagni c’è il Casalbordino, reduce dalla vittoria con il fanalino di coda del Castiglione Val Fino. I giallorossi questa settimana dovranno superare l’ostacolo Delfino Flacco Porto, squadra da prendere con le pinze, attualmente messa nella stessa situazione dei casalesi. Entrambe a venti punti e attaccate al vertice della classifica, le due compagini questa domenica si misureranno nelle scontro diretto che vedrà il Casalbordino essere di scena in trasferta. Dagli esiti di tutte le partite in programma questo finesettimana qualcosa potrebbe cambiare nella classifica, visto e considerato i pochi punti che distanziano le formazioni sedute nei primi posti (appena due punti di differenza dalla prima alla settima).



Tutte le partite della dodicesima giornata (Promozione gir. B)

Penne-River Casale (oggi ore 14:30)

Castiglione Val Fino- Torre Alex Cepagatti

Fara San Martino-Castello 2000

Fossacesia-Pinetanova

Il Delfino Flacco Porto-Casalbordino

Passo Cordone-Palombaro

Silvi-Pro Sulmona

Vasto Marina-Virtus Ortona

Villa 2015-Bucchianico

La classifica

21 Vasto Marina

20 Il Delfino Flacco Porto

20 Casalbordino

20 Penne

20 Silvi

19 Pro Sulmona

19 River Casale

16 Fara San Martino

16 Passo Cordone

15 Castello 2000

15 Fossacesia

13 Torre Alex

10 Villa 2015

10 Virtus Ortona

9 Palombaro

9 Pinetanova

8 Bucchianico

4 Castiglione Val Fino