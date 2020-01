Il Centro Funzionale d'Abruzzo, in considerazione delle previsioni meteorologiche e delle segnalazioni pervenute dal territorio relative a fenomeni di dissesti idrogeologici, ha emanato un avviso di criticità regionale.

I fenomeni saranno diffusi ed a prevalente carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità e colpiranno in particolar modo le zone appenniniche della regione, almeno fino alla mattinata di domenica. La giornata di domenica vedrà un sensibile calo delle temperature su tutta la regione e precipitazioni sparse che potranno assumere carattere nevoso fino a quote di 800-1000 metri. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio/sera.

I venti soffieranno ancora con intensità sostenuta ed il mare si presenterà molto mosso o agitato.

Per la giornata di lunedì sono previste precipitazioni sparse, soprattutto nella seconda parte della giornata, con quota neve ancora sugli 800-1000 metri. Il Centro Funzionale d'Abruzzo monitorerà l'evoluzione dei fenomeni attraverso la rete di monitoraggio regionale. La Protezione Civile regionale ha raccomandato agli enti competenti di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani comunali di emergenza e di vigilare il territorio con particolare riferimento alla corretta tenuta dei reticoli idrografici e del funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, invitando i sindaci a prestare particolare attenzione nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto.

Le norme comportali e di autoprotezione per i cittadini sono consultabili sul sito web allarmeteo.regione.abruzzo.it, alla sezione Allerte e segnalazioni.

AGI