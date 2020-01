Colpo il trasferta per l'All Games San Salvo calcio a 5, che vince in casa del Minerva e si piazza ad un punto dalla zona playoff del campionato di serie C. I sansalvesi, dopo una partita combattuta, sono riusciti a spuntarla con il risultato di 5-2. Doppio vantaggio per l'All Games a metà primo tempo: prima, al 10', va a segno Orticelli, poi, al 12', il raddoppio firmato Di Ghionno. Ma i padroni di casa, nel finale di tempo, hanno trovato il gol su calcio di punizione.

Al rientro in campo è il Minerva a segnare la rete del 2-2, sprecando poi una ghiotta occasione arrivata su tiro libero. E' un momento difficile per i sansalvesi che perdono per espulsione Alfredo Lanza: gli arbitri puniscono una presunta gomitata ad un'avversario e per lui c'è il rosso. La squadra biancazzurra riesce a reggere il pareggio nei minuti di inferiorità numeroca e poi trova il gol del vantaggio al 24' con Ferrante servito da Marcone.

Il Minerva prova a giocarsi la carta del portiere di movimento ma ad andare in rete sono gli avversari, per due volte con Marcone. Finisce 5-2 per i biancazzurri che si portano alle spalle del Real Guardiagrele e sabato ospiteranno l'Area L'Aquila.