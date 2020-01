"L'agricoltura è sicuramente una delle vie per uscire dalla crisi perchè è un settore ancora molto poco sfruttato". È Valentino Berni, vicepresidente nazionale di Agia, l'associazione giovani imprenditori agricoli della Cia, a lanciare un messaggio ai giovani che ieri, all'istituto agrario Ridolfi di Scerni, hanno partecipato all'incontro promosso dall'associazione di categoria. Una giornata che ha visto al centro dell'attenzione il nuovo Psr (Piano di sviluppo rurale) e le opportunità legate alla Pac (Politica agricola comune). Oltre agli studenti dell'istituto scernese hanno partecipato gli addetti ai lavori del settore. Nel convegno, con i lavori coordinati da Alfonso Ottaviano, direttore Cia di Chieti, hanno preso la parola esponenti provinciali e regionali della Cia e dell'Agia, per illustrare tutte le possibilità di sviluppo, in particolare riservate ai giovani.

Nel video le interviste al presidente regionale Agia, Alessandro Impicciatore, al presidente provinciale Agia, Corrado D'Angelo, al vicepresidente nazionale Agia, Valentino Berni, e al dirigente del Ridolfi, Livio Tosone.