Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, riferisca pubblicamente in merito all'indagine della Procura e della finanza sulla gestione degli eventi estivi dal 2007 in poi.

Lo chiede il Movimento 5 Stelle, che esprime "perplessità nei confronti di un sindaco inopportunamente silente", che "non ha ancora espresso una presa di posizione al riguardo. Auspichiamo che le indagini in corso possano essere concluse in tempi brevi e ci impegniamo a monitorare l’iter della vicenda giudiziaria affinché non venga nascosta come polvere sotto il tappeto".

M5S chiede "al primo cittadino di riferire su quanto sinora emerso, poiché è nel pieno diritto di tutti i cittadini sapere se la pubblica amministrazione abbia assolto ai propri doveri nel rispetto della legalità, soprattutto a seguito di un evento che ha inferto, con il recente blitz della Guardia di Finanza, una brutta ferita al palazzo comunale, che dovrebbe essere sede di un’amministrazione onesta e trasparente".