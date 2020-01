Una spesa solidale per aiutare la Casa Famiglia Manuela di Vasto. È l'inziativa che Micaela Moretti, direttrice del Conad City di via Alfieri a Vasto, ha organizzato insieme ai dipendenti del punto vendita per oggi, venerdì 20 novembre, e domani, sabato 21. "L'iniziativa l'abbiamo intitolata Aggiungi un posto a tavola - spiega Micaela Moretti - proprio perché i nostri clienti, a fronte di una qualsiasi offerta simbolica (anche pochi centesimi) riceveranno un pensierino da parte nostra".

Il ricavato verrà poi destinato all'acquisto di prodotti alimentari che lunedì verranno consegnati alla Casa famiglia, in via San Lorenzo, per riempire la dispensa. "La casa famiglia Manuela è abitata da due splendidi coniugi, Claudia e Gioacchino, e da 8 splendidi ragazzi (da 9 anni a 30 anni) che vivono situazioni di difficoltà". La Casa famiglia, appartenente alla Comunità Giovanni XXIII, è una realtà che si prende cura degli "ultimi", e per questo va sostenuta, ogni giorno dell'anno.

La storia di Claudia, Gioacchino e della Casa Famiglia Manuela [LEGGI]

"Dopo aver conosciuto Claudia e Gioacchino - aggiunte Micaela Moretti - abbiamo deciso di dare loro una mano con questa iniziativa".