Questa mattina, in occasione della giornata universale per i Diritti dei bambini, presso la sala consigliare del comune di Casalbordino, il sindaco Remo Bello, con gli assessori Antinoro Piscicelli e Raffaele Turco, ha ricevuto i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia G. D’Annunzio di Miracoli di Casalbordino, accompagnati dalla maestra Rosanna Saraceni e dalle maestre Maria Grazia Priori e Carmela Marinelli. Appena arrivati, il sindaco Bello, li ha invitati a sedersi nei posti dei consiglieri e ha ringraziato loro e le maestre per aver proposto la presenza a questo importante appuntamento.

“Dovete crescere aiutati dalla famiglia e dalle maestre - ha detto il primo cittadino ai bambini -, con educazione, ed essere informati sulla storia e i comportamenti della vita, una volta grandi sarete persone rispettose e di buon senso, in pratica dei buoni cristiani”. Il sindaco ha anche spiegato ai bambini il significato del Gonfalone comunale e dello stemma su cui la comunità casalese si identifica.

"Le maestre - spiegano una nota dell'addetto stampa Enzo Dossi - hanno inoltre riprodotto un facsimile della carta d’identità con cui bambini uno alla volta sono andati davanti al sindaco Bello che ha firmato il documento che attesta la loro identità. Per congedarsi i bambini hanno cantato con una mano sul cuore l’inno nazionale e la canzone Imparare per crescere - L’amministrazione comunale ha offerto la colazione a tutti i bimbi, con una merendina e un succo di frutta. Il 20 novembre è l'anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), approvata nel 1989. L'adozione della convenzione internazionale è stata una pietra miliare per i diritti dei bambini. Per la prima volta i bambini non sono stati visti come oggetti passivi che dovevano essere assistiti, ma piuttosto come persone che partecipano attivamente alle decisioni da prendere".