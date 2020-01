"Partecipando alla seduta della commissione sul Regolamento per la disciplina della videosorveglianza e prima di recarmi a quella per stilare il regolamento delle Primarie, ho fatto notare al presidente Baccalà e ai colleghi di maggioranza che nel quartiere Incoronata, importante e popoloso polmone della zona nord della città, dotato tra l’altro di un ufficio postale molto frequentato, non è stato previsto l’impianto di alcuna telecamera".

A sollevare il problema, il consigliere comunale Davide D'Alessandro (Noi con Salvini), che sottolinea: "L’ultima è ubicata presso la rotonda, a due passi dalla caserma dei carabinieri. Escludere l’Incoronata dalla mappatura della videosorveglianza è una mancanza grave e ingiustificata, a meno che non si voglia pensare, come ha felicemente sottolineato Guido Giangiacomo con una battuta, che il convento e la Madonna bastino a garantire la sicurezza. Alcuni consiglieri hanno risposto di non saperne nulla, altri hanno affermato che la scelta è stata effettuata dalle forze dell’ordine. Noi chiediamo di rimediare al più presto a tale esclusione. Vasto non finisce alla rotonda di via Incoronata".