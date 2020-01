Giornata di prevenzione sabato prossimo, 21 novembre, al Distretto sanitario di Vasto. Dalle ore 9 alle 13 porte aperte ai cittadini per uno screening gratuito della malattia diabetica, attraverso il controllo glicemico, la definizione dell'indice di massa corporea, consulenze diabetologiche e dietologiche con la valutazione del rischio effettuate da Mariarosaria Squadrone ed Elisabetta Straface, specialiste in malattie metaboliche, Maria Ulisse, dietista, e dalle infermiere distrettuali.

"La giornata di prevenzione è un'iniziativa inedita per questo Distretto - sottolinea il Direttore, Vincenzo Orsatti - che desidera assumere un ruolo ancora più attivo nei servizi per la salute. Proprio per questo abbiamo coinvolto anche l'odontoiatra Delia Farina per visite gratuite del cavo orale ai pazienti diabetici, nei quali, oltre a complicanze a carico del cuore, occhi e reni, è frequente la parodontopatia. Si tratta di una patologia che può comportare perdita dei denti e disfunzione masticatoria, e che va prevenuta, per quanto possibile, e curata una volta comparsa".

Il diabete mellito di tipo 2 ha avuto negli ultimi anni una diffusione altissima, in particolare in Abruzzo, dove nel 2012 si è registrata la più elevata incidenza in Italia, con 97 mila pazienti.