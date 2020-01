Poco più di 100mila euro, 86mila per tutte le attività e 15mila in aggiunta per la stagione di prosa, questo il costo della Stagione 2015-2016 del Teatro Rossetti presentata questa mattina dal direttore artistico Raffaele Bellafronte e il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. "Una cifra - ha tenuto a sottolineare Bellafronte - che nei piccoli teatri di solito non basta nemmeno per gli stipendi del personale". Il tutto, sostenuto esclusivamente con fondi dell'amministrazione comunale.

"Vasto - ha rimarcato per l'occasione il sindaco Lapenna - si conferma città di cultura. Con grande orgoglio stamattina ho ricevuto professori universitari provenienti da tutto il mondo venuti per confrontarsi su Dante e i Rossetti e adesso presentiamo una stagione teatrale che, come accaduto negli anni scorsi, riceverà apprezzamenti dentro e fuori Vasto. In più quest'anno, già dalle prime ore dall'apertura delle sottoscrizioni degli abbonamenti, abbiamo fatto quasi il tutto esaurito, tanto che abbiamo dovuto mettere un freno agli abbonamenti, per consentire la fruibilità del teatro anche a chi vorrà acquistare i biglietti successivamente. Non si era mai vista tanta partecipazione e affluenza per accaparrarsi i posti a teatro e di questo devo ringraziare Raffaele Bellafronte che con grande serietà e molti sacrifici riesce a portare avanti questo importante percorso culturale per la città di Vasto". Lapenna ha poi rivendicato l'attenzione dell'amministrazione comunale per il Teatro Rossetti, iniziata da subito dopo l'insediamento, con la verifica delle condizioni della struttura e la successiva riapertura.

Da parte sua, Raffaele Bellafronte ha tenuto a sottolineare lo sforzo dell'amministrazione comunale che da circa un anno si trova a sostenere da sola le spese per le attività del teatro. A seguire, il direttore artistico del Rossetti è entrato nel merito della prossima stagione che, per quanto riguarda la concertistica, inizierà domenica 22: "Sarà una stagione ricca di appuntamenti preziosi e di qualità, che spazieranno sui più diversi generi musicali". Tra le novità di quest'anno, il ritorno del Concerto di Fine Anno, previsto per il 30 dicembre, con l'Orchestra nazionale della Radio di Kiev che sarà protagonista con un grande repertorio "dall'opera italiana alla grande tradizione viennese. Bellafronte ha poi tenuto a ricordare lo sforzo fatto per rendere "tecnologico" il teatro: "Non solo abbiamo registrato e archiviato gli eventi organizzati in teatro, ma grazie ai buoni rapporti con gli artisti, abbiamo avuto liberatorie per caricare su Youtube la maggior parte degli eventi. Ad oggi, oltre un milione di persone ha condiviso i nostri eventi. Dati importanti per una città come Vasto. Inoltre, le nostre dirette streaming sono viste in oltre 90 paesi del mondo. È un motivo di orgoglio per noi, ma anche un modo per gettare un ponte tra Vasto e il resto del mondo".

Clicca qui per gli appuntamenti in programma per la Stagione 2015-2016.