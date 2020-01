Torna all'attacco a Vasto il Comitato antiantenne di cui è portavoce Ivo Menna. L'ambientalista, candidato sindaco a capo di una sua lista civica alle elezioni 2016, ha presentato un eposto alla magistratura e alle autorità sanitarie, chiedendo di accertare i livelli di inquinamento elettromagnetico presenti in città.

"Come tutti sanno a Vasto, il Comitato spontaneo antiantenna - scrive Menna in un comunicato stampa - ci ha visto protagonisti di una lotta durissima contro l’antenna posta sul parcheggio multipiano, dalla sua installazione avvenuta nell’ottobre 2013. Le nostre denunce suscitarono allarme nella opinione pubblica e si raccolsero oltre duemila firme. La vicenda è ancora aperta dopo un ricorso al Tar di Pescara nel maggio 2014, in cui anche il Comune fu costretto dalla ondata di protesta a costituirsi. Tra le firme figurano quelle del sindaco e di vari assessori.

Torniamo per comunicare alla città e ai tanti sottoscrittori che seguono con passione le vicende giudiziarie, ma soprattutto di ordine sanitario, che sabato 21 novembre verrà depositato presso la Procura di Vasto, alla Procura presso la Corte di Appello dell’Aquila, al Ministero della Salute dell’attuale Governo italiano, e alla Regione Abruzzo, l'esposto perché vengano adottati provvedimenti in relazione ai fatti che denunciamo.

Allegheremo all’esposto una relazione scientifica, anche in relazione alla nostra conoscenza del proliferare delle antenne di radiomobile sui tetti cittadini (circa 150) e che presso il comune giacciono 50 pratiche di telefonia mobile. Ignoriamo se allo stato esistano controlli con centraline da parte dell’organismo regionale Arta (agenzia regionale tutela ambientale) governata da politici incompetenti, inadeguati, impreparati. Ma in un momento di grave regressione civile, culturale, economica, politica della civiltà, chiediamo al sindaco di Vasto Luciano Lapenna, che pure aveva manifestato la intenzione di risolvere la questione della antenna multipiano con un accordo con l’attuale gestore del parcheggio perché venisse smantellata, che operi in questo scorcio di fine mandato per risolvere il caso. Voglio ricordare che l’antenna sul multipiano agisce in linea d’aria a soli 70 metri dalle antenne poste sul Comune e che siamo in presenza di una concentrazione di inquinamento elettromagnetico molto forte e incisivo per la salute.

Vogliamo anche ricordare a tutti che nel paese di Cesano romano 4 antenne del Vaticano sono state abbattute a seguito di sentenza penale della magistratura. Da anni abbiamo richiesto che sul principio di precauzione si adottassero tutti quei provvedimenti per limitare danni alla salute. Il principio di precauzione ce lo impone l’Organizzazione mondiale della sanità, ma anche la nostra Costituzione che all’articolo 32 che recita: 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività'; e all’art. 41 recita che le attività economiche sono libere, ma non in contrasto con la salute umana. Chiediamo alle autorità sanitarie - conclude Menna - che vengano effettuate misure del livello di inquinamento elettromagnetico".