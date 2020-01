Si inizia a respirare aria di Natale con Vita e Solidarietà Onlus. Domenica 22 novembre a San Salvo, l'associazione impegnata in progetti solidali in Congo e Sri Lanka organizza una tombolata di beneficenza nella pizzeria Tutto Gusto di via dei Tigli (a partire dalle 17).

Sarà l'occasione per il presidente Ottavio Antenucci di raccontare l'ultima visita in Congo (dove a Mpasa si è dato vita al dispensario) e illustrare il nuovo progetto in cantiere "Dove cresce una pianta non cresce la fame" al quale saranno destinati i fondi raccolti nel corso dell'iniziativa.

Infine, sarà possibile anche ammirare e acquistare il calendario solidale 2016.