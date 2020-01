Nottambula Winter Village sarà una festa natalizia lunga un mese: inizierà il 5 dicembre e terminerà il 5 gennaio. Quindici appuntamenti nella tensostruttura che verrà allestita in piazza Aldo Moro, a San Salvo, per "far sì che i giovani sansalvesi possano festeggiare nella loro città senza prendere l'automobile e guidare di notte, con tutti i rischi connessi, per andare altrove. L'obiettivo è anche di attirare a San Salvo persone dai centri limitrofi", spiega Oliviero Faienza, assessore comunale al Turismo.

"Nottambula non è il calendario delle manifestazioni natalizie, ma è un'integrazione del calendario stesso, che è pronto", sintetizza il sindaco, Tiziana Magnacca.

"E' la versione invernale di Nottambula. Si svolgerà in una tensostruttura da 450 metri quadri", annuncia Adelmo Malatesta della New Generation, l'associazione che organizza l'evento, mentre "Cecilia Rodriguez e Jerry Calà saranno ospiti del lido Il Panfilo, a San Salvo Marina", aggiunge Nicola Malatesta, anche lui membro del sodalizio organizzatore. (Seguiranno interviste video)

Aspetti economici - "Le spese per la realizzazione di Nottambula - precisa Magnacca - sono a carico della New Generation. Sono due gli eventi promossi dall'amministrazione comunale: Musica in Crescendo e Progress in Metal. In entrambi i casi, il Comune paga la Siae: è questa l'unica spesa".

Il calendario - Quindici serate, "ma siamo disposti ad ampliare ulteriormente il calendario, se ci perverranno altre proposte", dice Adelmo Malatesta.

Si comincia il 5 e il 6 dicembre con la Tatoo night a partire dalle 19. Il giorno successivo C'era una volta il West, festa country dalle ore 15; l'11 e il 12 dicembre sarà la volta de La Fesct' de la saggecc', la festa della salsiccia che comincerà alle 19.30. Una crociera: è il premio del Karaoke gareggiato, che si terra a partire dalle 19.30 nelle serate del 13 e del 27 dicembre e del 3 gennaio. Menu a base di baccalà per la Parolaccia napoletana, la cena del 16 dicembre. Il 17 dicembre si festeggerà il 17° anniversario del Centro diurno anziani di San Salvo, mentre il 18 e il 19 è in programma la December Fest Beer; il 23, dalle ore 20.30, food & drink con A New Era; al food & drink si aggiungerà alla Vigilia e nella serata del 25 dicembre anche il dj set e la live music di Intenso Natale. Don Bosco-Il musical (spettacolo a pagamento. Ingresso 5 euro) si terrà il 26 dicembre alle 21. Alle ore 15 del 28 dicembre si comincerà a giocare a carte con i tornei di poker e di mausarille, gioco tipico sansalvese. Per la prima volta, Capodanno brasiliano in piazza il 31 dicembre, quando si celebrerà l'arrivo del 2016 nella tensostruttura di piazza Aldo Moro. Il nuovo anno inzierà con l'Istituto Mattioli in Festa, 1^ edizione della manifestazione organizzata dagli studenti. Chiusura il 5 gennaio quando, alle 20, si esibirà l'orchestra giovanile Musica in Crescendo.

Italian digital day - Sarà l'editore e avvocato Antonio Cilli a rappresentare San Salvo domani e dopodomani, nella Reggia di Venaria Reale (Torino), all'Italian digital day, l'evento nazionale voluto dal premier, Matteo Renzi, per parlare di innovazione digitale. Parteciperanno 1587 digital champions, ossia ambasciatori dell'innovazione scelti dai Comuni italiani. "Cilli - spiega il sindaco, Tiziana Magnacca - è stato nominato digital champion della città di San Salvo, una carica istituita dall'Unione europea nel 2012. Il nostro progetto è creare con lui l'Incubatore delle attività produttive, che abbia come obiettivo la digitalizzazione delle aziende sansalvesi". "Ho accettato - racconta Cilli - la proposta che mi è arrivata e ho deciso di coinvolgere il Comune. Il sindaco è disponibile a predisporre l'agenda digitale del Comune di San Salvo. Svolgerò il ruolo di digital champion a titolo gratuito".