Brutto incidente poco prima delle 12 in via San Biagio a Vasto tra un furgone Peugeot Bipper e un Ape Car. Ad avere la peggio è stato l'anziano (G.D.C., 76 anni) alla guida del tre ruote che ha riportato un grave trauma cranico.

Per soccorrere l'uomo è atterrato nel vicino piazzale del terminal bus l'eliambulanza. Il ferito è stato trasferito a Pescara, dov'è tenuto sotto osservazione. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Sul posto la Polizia stradale per appurare l'esatta dinamica dell'incidente. Presenti anche i carabinieri e la Municipale che hanno regolato il traffico in via San Biagio e nel piazzale per permettere l'atterraggio del velivolo.