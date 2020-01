È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Casalbordino, in viale dei Tigli, un'arteria purtroppo nota per i frequenti sinistri stradali.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, a scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Renault Scenic con a bordo solo il conducente e una Wolkswagen Golf, con a bordo tre persone, tra cui due donne. Tutte e quattro sono stati trasportate in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto.

Sul posto, i carabinieri della Stazione di Casalbordino, la polizia municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico.