Come ogni giovedì torna l'appuntamento con Oggi cucino io..., il format di Zonalocale.tv dedicato agli appassionati di cucina e alle loro ricette. Questa settimana siamo andati a trovare nella sua cucina Nicola Delle Donne, ingegnere Pilkington in pensione che da qualche anno si dedica ai corsi di sommelier e di cucina. Nicola ci ha preparato non una, ma due ricette, che hanno come protagonista principale il baccalà.

Questi gli ingredienti (per 4 persone) dei suoi piatti:

Baccalà tricolore: baccalà dissalato (400 gr.), cime di rapa (200 gr.), aceto (100 cl.), zucchero (70 gr.), olivo Evo (1 lt.), cipolla rossa di Tropea (1), aglio, rosmarino e alloro.

Timballo di baccalà: baccalà dissalato (400 gr.), patate (600 gr.), pomodorini (150 gr.), pan grattato (80 gr.), sale, olio, prezzemolo, aglio.

Volete partecipare a Oggi cucino io ospitando le nostre telecamere nella vostra cucina? Scrivete a redazione@zonalocale.it. Intanto buona visione e...buon appetito!