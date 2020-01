L’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo e la casa editrice Lavieri presentano il libro Appunti di Geofantastica di Gianluca Caporaso, alla presenza dell’autore. L’appuntamento è per il 21 Novembre presso l'Aula Magna della Scuola secondaria di I grado "P. S. Zimarino" in via del Sole a Casalbordino.

"Appunti di Geofantastica - spiegano gli organizzatori - è un volume che raccoglie le storie più intime e segrete delle città attraversate da un misterioso quanto straordinario viaggiatore. È qui che troviamo le vere storie di Ischia, Casalbordino, Terralba, Corleone, Metaponto, Cosenza, Corsano... Un omaggio all'arte folle e necessaria di inventare storie e inseguire stupori! Gianluca Caporaso si occupa di solidarietà, volontariato e progettazione culturale. Fa parte del collettivo artistico La luna al guinzaglio. Con Lavieri ha pubblicato I racconti di Punteville, illustrato da Rita Petruccioli".