Cresce l’attesa per il big match della tredicesima giornata del Campionato di Eccellenza che vedrà contrapposte la Vastese Calcio e l’U.s. San Salvo. A quattro giorni dal ‘derby’ tra le due squadre locali, i biancorossi si preparano a ripetersi dopo la vittoria con il Miglianico in trasferta, mentre i ragazzi di mister Rufini vorranno rifarsi dopo la battuta d’arresto con il Paterno.

In casa Vastese dovrebbe essere tornato a disposizione di Colavitto Iaboni, così come gli squalificati della scorsa settimana Cattafesta e D’Alessandro. A San Salvo si sta pensando come superare l’emergenza under e l’assenza di Ramundo, espulso domenica con il Paterno – scelta che ha portato con se molte polemiche.

Prima di conoscere e focalizzare l’attenzione su quelle che potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno domenica all’Aragona, ci siamo rivolti ai due presidenti delle rispettive squadre, Franco Bolami (Vastese) ed Evanio Di Vaira (San Salvo), attraverso un’intervista doppia in stile ‘Le Iene’. A seguire le parole dei due presidenti.