Ieri mattina, presso la Prefettura di Chieti, si è svolto l’incontro con il Prefetto di Chieti, Antonio Corona, e l’Anci Abruzzo, nella persona del presidente Luciano Lapenna, sindaco di Vasto. Tema dell'incontro, quello dei migranti, anche in considerazione del nuovo bando che la Prefettura si appresta a pubblicare per il 2016.

A tal proposito, Luciano Lapenna ha relazionato in merito alle presenze dei migranti nella provincia di Chieti, chiedendo al Prefetto di escludere - nel prossimo bando – sia i Comuni che oggi hanno già un numero rilevante di presenze in loco e sia quei territori che fanno già parte della rete Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Le parti hanno convenuto di approfondire l’argomento e monitorare con attenzione il volontariato nei Comuni che già ospitano i migranti. Il presidente dell’Anci si è impegnato ad insistere con la Regione Abruzzo affinché si firmi un protocollo, come avvenuto con altre Regioni, tra Regione, Prefettura, Anci e Associazioni del volontariato e no profit che regola e disciplina meglio tutti i rapporti con le parti interessate. Lapenna, inoltre, ha rappresentato tutte le difficoltà che i Comuni incontrano e ha chiesto il coinvolgimento degli stessi nelle decisioni da assumere, al fine di evitare concentrazioni in ristrette zone, favorendo possibilmente un rapporto di presenze che non deve superare uno/due profughi per ogni mille abitanti come accade in molte altre città di Italia. Il Prefetto ha mostrato sensibilità verso le richieste assicurando un tavolo con gli Enti locali.