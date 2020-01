Giornata di studi del Lions Club New Century di Vasto con Franco Vaccari, fondatore e presidente di "Rondine Cittadella della Pace"; per l'occasione saranno presenti a Vasto esperti provenienti dal mondo della scuola, dell’associazionismo, del volontariato, rappresentanti delle istituzioni, professionisti e imprenditori.

L’appuntamento, in programma il prossimo 22 novembre, si intitola "Educare alla solidarietà e alla giustizia per un orizzonte di pace" ed è organizzato dal Lions Club New Century di Vasto con la collaborazione dell’Unione Giuristi Cattolici di Vasto e del loro Consulente Ecclesiastico, don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo di Vasto. La location è quella della stessa Parrocchia di San Paolo Apostolo (via Florindo Ritucci Chinni) e l’inizio dei lavori è previsto per le 16,30.

"Una giornata di studi - spiegano gli organizzatori - che assume importanza internazionale grazie alla presenza, in qualità di relatore, di Franco Vaccari, fondatore e presidente di "Rondine Cittadella della Pace", candidata al Premio Nobel della Pace nel 2015 per essere riuscita a realizzare all’interno del borgo medievale in provincia di Arezzo, un 'ecosistema' di valori, da cui 'irradiare' in tutto il mondo messaggi e contenuti di tolleranza e fratellanza fra le Nazioni. A Rondine si formano le nuove generazioni di leader in grado di trasmettere un cambiamento reale in tutto il mondo e incidere positivamente negli equilibri tra le nazioni. Giovani provenienti da diverse culture e da Paesi generalmente identificati dalla Storia come nemici (Medio Oriente, Federazione Russa, Caucaso del sud, Balcani, Africa e Subcontinente indiano) arrivano, infatti, nella Cittadella, per studiare e vivere insieme, con la speranza di diventare leader pacifici di domani".

I saluti di Don Gianni Sciorra apriranno il convegno di studi. Porteranno i loro saluti all’evento anche: Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio Scolastico del Molise – Responsabile VI Circoscrizione Service "Un Poster per la Pace"; Raffaella Valori, avvocato – Presidente Giuristi Cattolici di Vasto; Ludovico Jasci, imprenditore - Presidente Zona A; Nicola Jasci, imprenditore – Presidente Lions Club New Century di Vasto; Luciano Lapenna, sindaco di Vasto. La Relazione è affidata a Franco Vaccari. Le conclusioni spetteranno a Franco Sami, direttore d’azienda e Governatore Distretto Lions 108A. Coordinerà i lavori Tommaso Dragani, dirigente medico e Cerimoniere Distretto Lions 108°. La giornata di studi sarà moderata da Giuseppe Lanese, giornalista e caporedattore del magazine Restoalsud.it. L’iniziativa è accreditata presso l’Ordine degli Avvocati di Vasto ai fini della Formazione Forense.