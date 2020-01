Si svolgerà a San Salvo il 21 e 22 novembre il corso base di 16 ore per la formazione dei Clown di Corsia. Ad organizzarlo è l'associazione di volontariato di clownterapia La tribù dei sorrisi onlus. Il docente che terrà il corso è Francis Calsolaro, artista e formatore internazionale, che svolge progetti umanitari e reportage in tutto il mondo. Il ricavo del corso sarà devoluto alla sua prossima missione all'estero tra le scuole tribali e per realizzare documentari formativi sul valore del sorriso.

Per informazioni e iscrizioni: Clown Solletico 348.3519208 - Clown Cocò 320.9461044