formazione juniores della All Games San Salvo calcio a 5 . I ragazzi guidati dal duo Fabio Conti - Luigi Marchione hanno battuto in trasferta a Lanciano i pari età del Progetto Giovani per 5-3 . La partita si fa subito in salita per i biancazzurri, che trovano il gol con un tiro dopo un contrasto vinto che trafigge l'incolpevole Argirò. L'All Games trova il pareggio qualche minuto dopo con Di Gregorio che dalla destra insacca a giro sul secondo palo . Ma ancora una distrazione dei sansalvesi consente alla squadra di casa di riportarsi in vantaggio. Il portiere Argirò, con una buona prestazione, consente ai sansalvesi di restare in gara e agguantare il pareggio con Minicucci che dal fondo trova l'angolo basso con una gran giocata di destro. Il Progetto Giovani riesce a rifarsi avanti, con una buona dose di fortuna, ma ancora una volta l'All Games trova la forza di pareggiare con Nonatelli che dalla destra in diagonale infila il portiere casalingo. E' arrivata la prima vittoria in campionato per ladella. I ragazzi guidati dal duo Fabio Conti - Luigi Marchione hanno battuto in trasferta a Lanciano i pari età del Progetto Giovani per. La partita si fa subito in salita per i biancazzurri, che trovano il gol con un tiro dopo un contrasto vinto che trafigge l'incolpevole Argirò. L'All Games trova il pareggio qualche minuto dopo con. Ma ancora una distrazione dei sansalvesi consente alla squadra di casa di riportarsi in vantaggio. Il portiere Argirò, con una buona prestazione, consente ai sansalvesi di restare in gara eche dal fondo trova l'angolo basso con una gran giocata di destro. Il Progetto Giovani riesce a rifarsi avanti, con una buona dose di fortuna, ma ancora una volta l'All Games trova la forza di pareggiare conche dalla destra in diagonale infila il portiere casalingo.

Nel secondo tempo si torna in capo con le squadre in parità e i sansalvesi iniziano la ripresa con una marcia in più. Positive le prestazioni di Di Gregorio e Antenucci mentre Nonatelli sigla la sua personale doppietta per il vantaggio sansalvese . Poi, non pago, mette a segno la sua terza rete con una giocata partendo spalle alla porta che vale il 5-3 finale. Gli avversari provano a giocarsi la carta del portiere di movimento ma i ragazzi di mister Conti non concedono nulla. Finisce 3-5. "Siamo molto contenti per i 3 punti conquistati ma abbiamo ancora molto da lavorare perché commentiamo errori sia in fase difensiva che di impostazione", commenta l'allenatore della juniores. Prossima sfida in casa palazzetto di via Verdi lunedì 23 ore 18 contro San Vito 83.