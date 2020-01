Questa notte un'auto è andata a fuoco in via Casetta, strada dove già in passato si sono registrati diversi episodi simili. Era passata da poco mezzanotte e mezza quando le fiamme sono divampate dalla parte anteriore della Fiat Panda di proprietà di un giovane, parcheggiata nel cortile di uno dei condomini della zona. Accortosi dell'incendio, un condomino ha tentato di contenere le fiamme, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco di Vasto, che hanno domato il rogo prima che la vettura venisse distrutta completamente. Sul posto anche una volante della polizia. La Panda appartiene ad un 24enne originario del Molise e da poco trasferitosi a Vasto.

Gli uomini del commissariato di Vasto hanno avviato le indagini sull'episodio. "L'incendio è doloso - afferma il vicequestore Alessandro Di Blasio -. Non c'è nessun collegamento con gli episodi avvenuti nella stessa strada". Secondo la polizia la vittima dell'attentato incendiario "é un ragazzo tranquillo, che non ha avuto screzi con nessuno". Le indagini vanno avanti per risalire all'autore del gesto.