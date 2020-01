La lunga settimana che porterà alla super sfida di domenica prossima tra la Vastese ed il San Salvo è appena cominciata. Il conto alla rovescia, partito al termine del dodicesimo turno di campionato, continuerà sino all’incontro di questo finesettimana e poi, mercoledì 25 novembre, all'Aragona entrambe le squadre si affronteranno di nuovo in campo nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. La Vastese, reduce dalla vittoria con il Miglianico [LEGGI] vorrà continuare a portare punti in cassaforte per rimanere seduta in vetta alla classifica. L’U.s. San Salvo, ancora scottato dalla sconfitta amara con il Paterno [LEGGI] scenderà in campo con il coltello trai denti, perché alla lotta al primato vuole partecipare e quindi ha tutti i motivi per evitare un altro passo falso. Le premesse di questa gara sono tante e nel corso della settimana si potranno conoscere eventuali novità- si attendono notizie riguardo alle decisioni del direttore di gara in merito al post gara di San Salvo-Paterno.

Intanto la Vastese Calcio fa sapere che in occasione della gara interna di domenica ha indetto la giornata biancorossa. “ A tal fine- si legge nella nota- informiamo tutti gli sportivi che non saranno validi abbonamenti e tessere omaggio. Il costo dei biglietti di curva, solo per questa occasione, sarà di 8,00 euro mentre la tribuna di 10,00 euro. Inoltre per evitare lunghe file ai botteghini apriremo la prevendita dal giovedì ma nei prossimi giorni vi comunicheremo gli orari. Sappiamo dell’importanza della gara per cui siamo sicuri che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni ma, nonostante ciò, ed anche per far sì che sia davvero una giornata di sport e di festa abbiamo pensato di replicare il Family Day. In questa circostanza avremo la mascotte Salvino, direttamente dal Conad Superstore di Vasto. Il simpatico pupazzo, prima della gara, scenderà in campo per poi passare sugli spalti al fine di scattare foto con i più piccoli. Tra il primo ed il secondo tempo personale del Conad offrirà una gustosa merenda a tutti i bambini presenti. Cogliamo l’occasione per ringraziare Anna Boleto, manager del Conad Superstore, per aver voluto organizzare, insieme a noi, questa bella iniziativa. Come detto dovrà essere una bella giornata di sport augurandoci che anche sul campo possa davvero esserla. Non siamo abituati a lamentarci degli arbitraggi visto che, anche se siamo in testa alla classifica, qualche torto lo abbiamo subito ( vedi gara interna con la Torrese o ancora di più col Morro D’Oro ). Siamo anche sicuri che lamentarsi non voglia certo dire avere, la domenica successiva, un arbitraggio favorevole. Chiediamo solo una conduzione di gara impeccabile ed imparziale visto l’importanza del match per entrambe le squadre”.