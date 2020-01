Donatella Gaspari continua a vivere nel ricordo delle persone che con lei hanno condiviso attività e passioni e che, da due anni, portano avanti iniziative culturali e di solidarietà nel suo nome. Sono giorni di iniziative per ricordare la giovane di Gissi, vigile del fuoco volontario, scomparsa prematuramente nel marzo 2013. Ieri, tra l'altro, gli alunni gissani hanno partecipato ad un'esercitazione cinofila [LEGGI], attività in cui Donatella si era specializzata.

Domenica scorsa, invece, nella sala Carunchio del comune di Gissi, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso Dolce Sole, con la partecipazione di scrittori e artisti da tutta Italia.

A rendere ancora più speciale l'evento c'è stata la donazione, da parte dell'associazione Donatella Gaspari Onlus, di un defibrillatore, acquistato con i proventi delle iscrizioni al concorso, all'asd Sci Club Vasto Ski Team, di cui Donatella Gaspari era parte integrante, prima come associata e poi come componente del direttivo. È il secondo defibrillatore che viene donato in pochi giorni nel nome di Donatella. Lo scorso 24 ottobre l'associazione fondata da sua sorella, Nicoletta Gasperi, ha donato un apparecchio salvavita all'associazione Sportland Gissi [LEGGI].

Il presidente dello Sci Club, Rocco De Vitofrancesco, con tanta commozione, ha ringraziato Nicoletta Gaspari, presidente dell'associazione e la vicepresidente Mariagrazia Dottore per il prezioso dono. "Il defibrillatore - spiega De Vitofrancesco - ora seguirà tutte le nostre attività, come da Decreto 08 agosto 2014. All'interno dell'associazione abbiamo personale preposto all'utilizzo del defibrillatore, sperando di non doverlo mai utilizzare. Un grande gesto in ricordo di una Grande Amica. Grazie Donatella, da parte del Direttivo e dei soci tutti".