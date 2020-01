La Sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica ha partecipato nei giorni 11 e 12 novembre alla riunione, nella Base Aerea di Amendola, dei Piloti Istruttori di Volo caccia bombardieri, caccia intercettori e caccia ricognitori, che fecero di quel Reparto la Scuola di Volo Militare più prestigiosa d'Europa. Erano presenti tutti e cinque i Capi Istruttori storici della scuola di Volo Basica Avanzata Aviogetti divenuta poi la 60° Brigata Aerea il cui simbolo era la Fenice. Tra gli istruttori presente il Col. Pil. Sergio Di Nardo, attuale Presidente AAA Regione Abruzzo. Del gruppo facevano parte Istruttori provenienti dal 2° Stormo, dall'8° Stormo, dalla 60° e dalla 61° Brigata Aerea e dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale; all'incontro hanno partecipato anche le mogli dei formidabili aviatori.

Il Presidente AAA di Vasto M.llo Oreste De Rosa, Controllore di Traffico Aereo, ha partecipato all'incontro in rappresentanza di tutti i soci della sezione, riportando nella stessa nuove esperienze di vita, di storia, di cultura e di organizzazione dell'Aeronautica Militare nonché l'alto profilo morale, sociale ed umano dell'Arma Azzurra. De Rosa ha voluto evidenziare: “E' davvero un grandissimo onore per me portare il nome di Vasto e della Sezione AAA di Vasto a questo straordinario incontro con un pezzo della storia dell'A.M.I. L'A.M.I è come una Grande Madre e tutti coloro che vi hanno fatto parte e che vi fanno parte si sentono come fratelli. L'Appartenenza all'A.M.I e l'attività di volo legano in modo indissolubile le esistenze di coloro che hanno indossato i gradi e le uniformi dell'Arma Azzurra. A quest'incontro siamo in presenza di importantissimi Piloti Istruttori le cui ore di volo sommate si aggirano intorno a circa 90.000 ed i piloti e gli Ufficiali A.M. di oggi, provengono dalla loro formazione. Momenti di profonda commozione e immenso orgoglio il dialogo con Giampietro Gropplero, pilota per ben dieci anni delle Frecce Tricolori”.

Il Segretario della Sezione AAA Roberto Bruno, che ha partecipato all'incontro, sottolinea la straordinaria importanza per la Sezione AAA di Vasto di aver potuto toccare con mano e dialogare con la massima esperienza in campo aeronautico e del volo. A fine incontro tutti i Piloti Istruttori G91T hanno regalato alla Sezione AAA di Vasto una targa con tutte le loro firme. Particolare la firma sottosopra di Giulio Taioli a rappresentare il suo frequente volare in volo rovescio.

Piloti Istruttori partecipanti: Mario Antognazza, Fausto Bernardini, Franco Bersi, Camillo Calliari, Gianpietro Gropplero, Ezio Ramilli, Giulio Taioli, Armando Chieppa, Marco Cazzulini, Giuseppe Micale, Luigi Di Giovine, Michele Renzullo e Sergio Di Nardo.

Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Vasto