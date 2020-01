Nel lunedì pomeriggio tutto dedicato al Campionato Juniores d’Elite, gli esiti dell’ottava giornata hanno mescolato un po’ le carte in tavola. A partire dal vertice della classifica, occupato momentaneamente da tre formazioni: Acqua e Sapone, River Casale e Renato Curi Angolana a diciannove punti. La prima delle tre ieri ha superato il Miglianico in casa (3-1), mentre l’Angolana si è imposta sull’Atessa Mario Tano con il risultato di 4-2. A Vasto Marina è andato in scena il big match tra i ragazzi di mister Cesario ed il River Casale. Una partita dominata interamente dai vastesi, più propositivi e motivati nel cercare il gol. Nonostante le tantissime occasioni create nel primo tempo, alla pausa lunga si è andati con gli ospiti in vantaggio per 1-0, gol realizzato intorno al venticinquesimo. Nella ripresa gli sforzi dei padroni di casa sono stati ripagati dalla rete su rigore di capitan Marchesani- in precedenza, sul fallo in area, la squadra di casa era comunque riuscita a segnare, ma il direttore di gara ha optato per il calcio di rigore. Gli ospiti, chiusi nella propria metà campo, nel finale hanno cercato di ripartire in velocità per punire, come era accaduto nel primo tempo, Forte e compagni. Il triplice fischio è però arrivato e alla fine un punto a testa per le due formazioni (1-1). Il Vasto Marina, anche ieri, ha dimostrato di essere una squadra che può tranquillamente lottare fino alla fine per il titolo, ma se vorrà farlo dovrà essere più cinica sotto porta, fattore che ieri è un po’ mancato contro il River.

Un lunedì positivo per il Cupello Calcio che tra le proprie mura ha superato senza troppi problemi il Sambuceto (2-1). In gol per i rossoblù Croce su assist di Marzocchetti al trentesimo del primo tempo. Dieci minuti più tardi, sulla ribattuta del tiro di Marzocchetti, Dante Berardi di piatto l’ha infilata in rete. Nella ripresa il gol degli avversari è valso a poco perché alla fine i padroni di casa hanno conquistato la terza vittoria in stagione. Il giovane Persichitti in panchina, è entrato negli ultimi dieci minuti, ancora indeciso sul suo futuro calcistico che forse potrebbe vederlo lontano da Cupello. Per l’U.s. San Salvo un’altra giornataccia. Impegnata a Lanciano contro la Spal, la squadra di mister Di Nardo ha subito la quinta sconfitta stagionale, rimanendo così rilegata nei bassi fondi della classifica. Una partita dai due volti quella dei sansalvesi che nel primo tempo erano riusciti ad andare i vantaggio con Colitto al trentesimo. Nella ripresa al decimo i casalinghi su punizione sono riusciti a portare i conti alla pari e poi, a sette minuti dalla fine, ancora su punizione hanno siglato il gol della vittoria. Un’altra battuta di arresto che non ha fatto piacere all’allenatore sansalvese, il quale si è reputato per niente soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, soprattutto dei più esperti. Questa formazione dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare di più per fuggire da una posizione in classifica non gratificante.

Torna a sorridere e lo fa alla grande la Virtus Vasto Calcio che in casa supera con una buona prova il Torre Alex Cepagatti (3-0) e conquista la prima vittoria stagionale. Tre punti portati in cassa forte con l’aiuto dei gol di Marchesani (doppietta) e Natarelli. Nel primo tempo i padroni di casa hanno chiuso avanti sull’1-0 dopo la prima rete di Marchesani. Nella ripresa, poi, subito in gol ancora Marchesani e successivamente il gol di Natarelli ha chiuso i conti. La prima vittoria in questo campionato di questa formazione che è consapevole che la strada verso la salvezza è lunga e che per percorrerla ci sarà bisogno di prestazioni come quella di ieri. Per quanto riguarda il Campionato Juniores Provinciale, il Casalbordino ha subito la prima sconfitta stagionale contro il Fossacesia (3-2) in casa, mentre lo Sporting Vasto contro il Bucchianico è riuscito ad imporsi con il risultato di 2-1.



Tutti i risultati dell’ottava giornata

Atessa Mario Tano-RC Angolana 2-4

Vasto Marina-River Casale 1-1

Cupello-Sambuceto 2-1

Acqua e Sapone-Miglianico 3-1

Spal Lanciano-San Salvo 2-1

Vasto Calcio-Torre Alex Cepagatti 3-0

Il Delfino Flacco Porto-Francavilla 4-0

La classifica

Acqua e Sapone 19

River Casale 19

RC Angolana 19

Vasto Marina 17

Sambuceto 15

Cupello 13

Il Delfino Flacco Porto 13

Francavilla 12

Torre Alex Cepagatti 10

Miglianico 8

San Salvo 7

Vasto Calcio 5

Spal Lanciano 3

Atessa Mario Tano 0