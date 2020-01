Scontro tra auto e moto oggi pomeriggio, dopo le 16, in viale Perth. Per cause al vaglio della polizia municipale, a scontrarsi sono stati uno scooter Aprilia, guidato da un ragazzo di 16 anni, e una Lancia Y guidata da una donna.

Sul posto, l'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni. Per mettere in sicurezza il tratto di strada e per i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale.