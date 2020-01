Dopo un evento che coinvolge migliaia di persone, che sia una fiera delle bancarelle o una manifestazione estiva, il problema che si presenta è quello della pulizia dell'area interessata. Un'operazione che deve essere svolta necessariamente in poco tempo così che, al mattimo successivo, si possano svolgere tutte le normali attività quotidiane senza particolari disagi. A Vasto è la Pulchra, società per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, ad occuparsi di liberare dai rifiuti le strade cittadine nelle ore successive l'evento, impegnandosi per limitare al massimo disagi per i cittadini. Con mezzi di ultima generazione e personale a terra vengono asssicurate nelle ore notturne la pulizia e il lavaggio dell'area. Nel caso delle fiere delle bancarelle, che interessano l'area di via Giulio Cesare, viene effettuata la raccolta differenziata degli imballaggi da avviare al ciclo della differenziata. Il tutto in poche ore, come raccontato dalle immagini, iniziando a mezzanotte per terminare, con le strade sgombere dai rifiuti e pulite, quando deve ancora far giorno.

Pulchra Ambiente [il sito]

