Automobilisti col fiato sospeso ad attendere il passaggio di un branco di cinghiali. Nella speranza che evitassero le vetture. E' successo oggi, attorno alle 19.35, sull'Istonia, la strada provinciale numero 181 che collega la città alta a Vasto Marina.

Sul rettilineo che si ricongiunge alla statale 16 il transito della mandria, composta da più di 10 capi, ha creato apprensione all'altezza dell'intersezione con la strada d'accesso a un complesso residenziale sul lato mare.

I cinghiali, provenienti dal litorale, sono passati vicino alle palazzine e poi hanno attraversato l'Istonia in fila indiana, sfiorando un'auto che si stava immettendo sull'arteria. Gli automobilisti in transito su entrambe le corsie della strada provinciale hanno fatto appena in tempo a fermarsi. Diverse macchine sono rimaste incolonnate sulla corsia diretta alla riviera.

Nessun danno, ma rimangono i rischi legati all'attraversamento degli animali. Molti gli incidenti sulle strade della costa nel recente passato. Nei giorni scorsi, proprio sull'Istonia, che saliva verso Vasto in sella al suo motorino è riuscito miracolosamente a schivare due ungulati. All'inizio dell'anno due esemplari avevano seminato il panico in via dei Conti Ricci, danneggiando un'auto in transito e rifugiandosi in un uliveto adiacente al cimitero, dove erano stati abbattuti per motivi di sicurezza.

Il problema è annoso. Nella primavera del 2007 una coppietta che si era appartata sulla spiaggia di Punta Penna era stata costretta a una fuga precipitosa per evitare un branco di una ventina di suini selvatici.