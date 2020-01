"Primarie dei moderati e della destra vastese per la scelta del candidato sindaco unitario: si muove subito Alleanza per Vasto che, in attesa della definizione del regolamento da parte della commissione dei saggi che poi dovrà essere approvato dal tavolo delle forze politiche e dei movimenti civici che stanno dando vita a queste inedita esperienza vastese, ha organizzato per domenica prossima, 22 novembre, alle ore 17, nel salone della Società operaia, un pubblico incontro sul tema: Prepariamo la svolta". Lo annuncia Sabrina Bocchino di Alleanza per Vasto.

"Si tratta di un appuntamento con i cittadini per riflettere ad alta voce, assieme a loro, sulle linee politico-amministrative che ApV intende suggerire al candidato sindaco nella composizione del programma elettorale.

“Nella carta d’intenti sono ben chiare le proposizioni che ci inducono a stare tutti insieme – spiega - si tratta, adesso, di entrare più nello specifico perché ai cittadini che chiameremo ad esprimere un pre-voto amministrativo per la scelta del candidato sindaco intendiamo indicare anche alcuni punti programmatici che sono alla base della nostra adesione al progetto. Appuntamento, dunque, a domenica 22 novembre, ore 17, salone della Società Operaia di Vasto".