Il prossimo 21 novembre a Torrebruna, alle ore 16 presso i locali della comunità montana, si terrà un corso di due ore sulla Disostruzione Pediatrica delle vie aeree e la Sicurezza a Tavola per poter diffondere le manovre salvavita per Bambini e adulti.

Il corso è organizzato dall'associazione A 2° Life for All in collaborazione con istruttori certificati Salvamento Academy.

"Sono invitati tutti - spiegano gli organizzatori - tutti soprattutto coloro che passano del tempo con i bambini, mamme e papà, maestre, zii, nonni".