Come ogni lunedì, da tre anni a questa parte, torna l'appuntamento settimanale con i protagonisti dello sport del nostro territorio. Questa settimana Stefano Troilo ha incontrato Nicolas Ruffilli, della Pallamano Vasto che ha appena iniziato il suo campionato, Antonello Ricci, cestista vastese del San Severo (che ieri ha battuto la Vasto Basket) e, in finire di puntata, c'è stato anche l'arrivo di bomber Michele Cesario del Vasto Marina capolista in Promozione.

