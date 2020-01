Pro Vasto Femminile - Femminile Pescara 0-1

Sconfitta di misura per la Pro Vasto femminile nella sfida con la Femminile Pescara. È la squadra ospite a fare la partita con la Pro Vasto pronta a respingere gli attacchi biancazzurri. Al 18’ occasione ghiotta per Primi che, sola in area, tira fuori. Un minuto dopo ci riprova, con un colpo di testa ravvicinato su cross dalla destra che trova attenta la Pavan.

Al 36’ altra occasione ghiotta per le ospiti con Lazzari che si infila in area dopo un errore dalla difesa e solo il rientro in extremis di Vitelli le impedisce di battere a rete. La Pro Vasto prova a farsi vedere in avanti ma Mazzatenta davanti è sempre troppo sola perchè la squadra biancorossa possa essere pericolosa. In pieno recupero è ancora Pavan, con una tempestiva uscita, a salvare la sua porta. Al rientro in campo le padrone di casa sembrano avere più coraggio e per due volte si fanno vedere in avanti, sempre con Mazzatenta che, al 2’, aggancia un cross ma poi viene rimontata da Amicucci e poi, al 5’, tira dalla distanza. Con la Pro Vasto in avanti il Pescara sfrutta le ripartenze.

E all’11’ arriva il gol: Pavan salva una prima volta ma poi nulla può sul tiro di Vizzarri che finisce in rete. La squadra del presidente Tumini cerca il pareggio ma l’unica occasione pericolosa è al 35’, quando Giuliani in area viene anticipata dalla brava Zullo. Finisce 1-0 per il Pescara che festeggia così per la vittoria in trasferta e il primo posto in classifica, mentre la Pro Vasto che per un tempo aveva retto bene, è costretta a restare a mani vuote.

Castelnuovo Vomano - Audax Palmoli 1-1

Finisce con un pareggio il big match della 5ª giornata di serie C femminile. La squadra di mister Mucci passa in vantaggio al 27' del primo tempo con Stracciasacco, che conclude in rete una buona triangolazione. Le due squadre si affrontano a viso aperto e solo una traversa colpita ancora da Stracciasacco impedisce al Castelnuovo di raddoppiare.

Un legno anche per l'Audax Palmoli che nel secondo tempo cerca il pareggio e viene premiata all'85' quando Cerrone calcia una punizione perfetta nel sette per l'1-1 con cui si conclude la partita.

Soddisfatto Francesco Nero, ds delle Panthers: "Non è stata una sfida semplice di fronte ad una buona squadra. Dopo il gol del primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare e la nostra voglia di far punti è stata premiata". Sorriso a metà per mister Francesco Mucci. "Sapevamo che l'Audax era una squadra difficile da affrontare. Hanno giocatrici di esperienza che mettono in campo tanto agonismo. La mia squadra ha un'età media giovanissima che in qualche frangente ha subito la veemenza delle avversarie. Potevamo chiudere la partita prima ma non ci siamo riusciti e poi abbiamo subito il pareggio su una punizione davvero ben calciata".

Con questo risultato il Pescara (vincente con la Pro Vasto) stacca il Castelnuovo (che sale a 13) e l'Audax (che sale a 10 ma con una gara in meno).