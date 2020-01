Dopo 4 sconfitte consecutive (una delle quali ancora in attesa di giudizio da parte della Federazione) la Vastese calcio a 5 torna alla vittoria. I biancorossi, nella 6ª giornata del campionato di serie C2 disputata sul sintetico della Promo Tennis, hanno battuto il Delfino calcio a 5, formazione di Francavilla, per 5-1.

La partita - Dopo una prima fase di studio sono gli ospiti ad andare vicini al gol colpendo un palo. La Vastese cresce e, al 20', trova il vantaggio. D'Ercole trova Frasca in buona posizione per un gol facile che vale l'1-0. Gli ultimi 10 minuti del primo tempo vedono una Vastese aggressiva alla ricerca del raddoppio. Gaspari colpisce una traversa, D'Alessandro è sempre pericoloso ma a segnare è ancora Frasca, questa volta su assist di D'Alessandro.

Al rientro in campo dopo l'intervallo il Delfino accorcia le distanze, approffittando di una ripartenza dopo un calcio d'angolo gestito male dalla Vastese. Sputore salva il risultato, impedendo in due occasioni agli ospiti di siglare il pareggio. A quel punto la squadra di mister Giacomucci torna ad assediare l'area avversaria con il portiere ospite che in più occasioni nega ai padroni di casa il gol. Al 14' l'episodio chiave del match: il pivot del Delfino viene espulso e, con l'uomo in più, la Vastese segna. De Cinque calcia con precisione costringendo il portiere avversario ad una respinta che viene raccolta da Bozzelli che, di sinistro, segna il 3-1.

Al 20' c'è il tiro libero per i biancorossi. Sul dischetto va il portiere goleador Sputore che non sbaglia, nonostante il suo "collega" riesca a toccare la palla. D'Alessandro, con i suoi dribbling, riesce ad essere sempre pericoloso e c'è spazio anche per Marco Amici che, all'esordio in C2, ha una buona occasione ma tira alto sulla traversa. A chiuedere i conti, nel recupero, è De Cinque che riesce a trovare l'angolino per la rete del 5-1.