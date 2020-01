Una giornata "diversa" per gli alunni della scuola dell'Infanzia comunale "Caduti di guerra" e per le prime classi della scuola Primaria "Polimante D'Ugo" di Gissi che oggi hanno assistito alla dimostrazione del Nucleo cinofili Abruzzo dei Vigili del fuoco.

Un'iniziativa voluta dall'associazione RicorDonatella, fondata in memoria di Donatella Gaspari, giovane vigile del fuoco scomparsa nel 2013.

Donatella era amante dei cani, per questo aveva deciso di entrare a far parte del nucleo cinofili, nel quale lavorava a stretto contatto con Aurelio Ferreo, oggi in aula per spiegare le attività dell'unità e raccontare episodi legati alla giovane.

Con lui c'erano anche Nicoletta Gaspari e Martino Angelini (rispettivamente sorella e cugino di Prato di Donatella) che stanno portando avanti il progetto che ha come obiettivo far conoscere l'impegno della giovane e l'importanza di aiutare gli altri. Non sono mancati gli "ospiti d'eccezione": Shela, il labrador che ha accompagnato Donatella in diverse missioni come a L'Aquila dopo il terremoto, e Molly, altro cane del nucleo.

Dopo la spiegazione in aula, gli alunni hanno assistito alla dimostrazione vera e propria. Le prime classi della "Polimante D'Ugo" si sono recate alla villa comunale: qui, davanti ai bambini entusiasti, è stato simulato il ritrovamento di una persona in difficoltà da parte di Shela.

"Oggi vi abbiamo fatto conoscere Donatella - ha spiegato Angelini - così come stiamo facendo con le scuole di Prato". Nei prossimi giorni gli alunni realizzeranno disegni sulla giornata di oggi che saranno poi esposti nella sede dell'associazione RicorDonatella.

Il progetto non si ferma, dimostrazioni e insegnamenti continueranno nel segno di "Donatella, esempio di una vita passata per il bene degli altri e Shela la sua fedele compagna di lavoro e di affetto".