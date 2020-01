"Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti per questa piacevole sorpresa e per tutto il lavoro che fate per il funzionamento della macchina comunale". Così il sindaco di Casalbordino, Remo Bello, che questa mattina è stato convocato con una scusa presso la Sala udienze del Comune e ha trovato tutti i dipendenti che si sono attivati per preparare una festa a sorpresa per i 50 anni del sindaco.

Presenti alla festa, insieme ai dipendenti comunali, il sindaco di Pollutri Antonio Di Pietro, il segretario comunale Basilio Pertosa, il vice sindaco Vincenzo Cocchino, gli assessori Antinoro Piscicelli e Raffaele Turco, i consiglieri Giuseppe Ulisse, Antonio Di Pietro, per la minoranza il capogruppo Luigi Di Cocco, il comandante della stazione dei carabinieri Nicola Zanni e il comandante dei vigili urbani Giuseppe Di Filippo.

Per l'occasione i dipendenti hanno regalato al sindaco una mattonella fatta da un artigiano di Lanciano con la dedica: "La parte migliore della vita di un uomo buono sono i suoi piccoli, ignoti, dimenticati atti di gentilezza e amore. I più sinceri auguri per i primi 50 anni. Con affetto e stima i tuoi collaboratori". Per la moglie Teresa, invece, un mazzo di fiori.