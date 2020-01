A poche settimane dal Giubileo, che porterà molti pellegrini anche in Abruzzo, si alza nel Vastese il livello di guardia dopo gli attentati di Parigi. Ministero dell'Interno e Prefettura hanno emanato le direttive destinate alle forze dell'ordine necessarie a intensificare i controlli ed eseguire servizi mirati.

Verranno intensificate le operazioni di identificazione di persone sospette. Il Vastese, in ogni caso, viene considerato un territorio tranquillo, meno a rischio rispetto ad altri, soprattutto quelli comprendenti le aree metropolitane.

Ma il Giubileo porterà verosimilmente in Abruzzo centinaia di pellegrini, favoriti dalla distanza relativamente breve da Roma e incuriositi da alcune destinazioni del turismo religioso, quali il Volto Santo di Manoppello, il Miracolo Eucaristico di Lanciano, l'Abbazia di San Giovanni in Venere e il Santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino. Per questo, le forze dell'ordine garantiranno massima attenzione e procederanno a numerose identificazioni.