"Con il Comitato cittadino di Noi con Salvini sono stato a Montesilvano per salutare il capitano di una squadra che cresce per intensità e convinzione. Ho approfittato per ricordare a Salvini che nel prossimo tour abruzzese lo aspettiamo a Vasto. Mi ha detto che verrà a farsi il bagno, affascinato dal nostro mare. Con queste splendide giornate, anche a dicembre non sarà impossibile...".

Lo ha annunciato Davide D'Alessandro di ritorno dall'incontro di domenica a Montesilvano.