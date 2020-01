Sei tavoli di lavoro per gettare lo sguardo verso il futuro. E’ il Я-evolution day organizzato dai Giovani Imprenditori della CNA di Chieti, che sabato al Gabrì di San Salvo ha fatto incontrare oltre cento artigiani, imprenditori, professionisti e studenti universitari per dare il via al piano di azione con cui la CNA vuole rilanciare la sua attività per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Un metodo di confronto innovativo, con sei tavoli tematici (Abilità e saperi, la formazione che serve - La digitalizzazione per le PMI - Internazionalizzazione e networking: come affrontare i nuovi mercati - La rappresentanza CNA nel mondo che cambia - comunità Smart: sostenibilità e competitività - Welfare, politiche sociali e lavoro) in cui i facilitatori, esperti nei relativi campi, hanno promosso lo scambio e la condivisione di idee.

Ne è venuto fuori un lungo pannello colorato con le idee sviluppate nei gruppi di lavoro di cui verrà fatta sintesi per arrivare all’elaborazione di un piano strategico. Tanti gli spunti interessanti con alcune linee comuni rispetto agli argomenti. Tra queste l’importanza della formazione, in uno stretto intreccio tra mondo delle imprese, della scuola e istituzioni. Altra esigenza condivisa è quella delle reti, siano esse di imprese o di professionisti, per poter essere realmente competitivi nei mercati nazionali e internazionali. Non poteva non esserci anche la tecnologia al centro delle discussioni, sia essa in ottica di città Smart o di sviluppo delle imprese. E poi uno sguardo al welfare, integrando servizi e privati per soddisfare i bisogni sociali emergenti. Ora i dodici facilitari dei tavoli di lavoro e i rappresetnanti della Cna lavoreranno per fare sintesi delle tante idee e proposte innovative per presentare poi ai partecipanti del prossimo incontro associativo.

Al Я-evolution day, evento fortemente voluto dal presidente e dal coordinatore dei Giovani imprenditori della Cna di Chieti, Cesare Altieri e Silvio Calice, ha partecipato anche Luca Iaia, coordinatore nazionale dei Giovani Imprenditori della Cna. “Una presenza così numerosa è un bel segnale – ha detto nelle conclusioni -. E’ importante esserci, farci sentire che ci siete. Questa giornata costituisce forse un esempio di valore nazionale: un metodo fondato sul confronto, il coinvolgimento, la condivisione, che rappresenta un punto fermo per il nostro futuro”. Il Я-evolution day è stato il primo di una serie di appuntamenti promossi dal direttivo dei Giovani Imprenditori Cna di Chieti che, oltre ad Altieri e Calice, vede la presenza di Gabriele Troilo, Elena Valente, Melania Dottori, Luca Lecce, Christian Cupaiolo e Massimo Di Prinzio.