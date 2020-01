"La decisione di Trenitalia di assicurare nella prossima stagione estiva alcune fermate del Fracciabianca nella stazione di Vasto-San Salvo è un primo segnale di una attesa inversione di tendenza rispetto a quanto in questo ultimi anni si è dovuto sopportare in questo territorio".

Lo scrive il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, commentando l'accordo raggiunto con Trenitalia per la fermata del Frecciabianca, prevista presso la stazione di Vasto-San Salvo per l'estate prossima (qui l'articolo): "Al centro dell’agenda delle priorità del Vastese - scrive il sindaco Magnacca - è stato ricollocato il problema, sollevato proprio da questa amministrazione, di una più adeguata e moderna mobilità ferroviaria. Devo costatare che, anche grazie all’intervento della Regione Abruzzo, la stazione di Vasto-San Salvo recupera parte del suo ruolo. Il Vastese deve tornare a essere competitivo, per troppo tempo è rimasto isolato dal dibattito politico e dalle sedi dove si prendono le decisioni che contano".

"Si deve dare atto - conlude Tiziana Magnacca - che la Regione ha saputo cogliere e accogliere le proteste, le informative e le azioni che abbiamo messo in campo in questi ultimi tre anni: c’è finalmente un primo segnale di attenzione di Trenitalia per la stazione di Vasto-San Salvo. Abbiamo capito che per il bene di questo territorio occorre mettersi in movimento con il cuore e alzare voce per annullare un isolamento altrimenti assordante".