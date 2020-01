Doppio incidente a San Lorenzo e pali telefonici abbattuti. Nelle prime ore del pomeriggio l'auto guidata da un giovane è finita fuori strada mentre percorreva via San Lorenzo in direzione sud. La vettura è finita contro un palo della linea telefonica, abbattendolo, e finendo giù nella scarpata a bordo strada. Fortunatamente per il conducente non ci sono state conseguenze ma i cavi telefonici, che in quel punto passano anche sopra alla strada, hanno iniziato a cedere.

Con il passare delle ore il fascio di cavi si è abbassato fino a quanco un camion, che procedeva in direzione nord, li ha agganciati, trascindando dietro di sé gli altri pali di sostegno. Uno di questi ha bucato il telo di copertura del mezzo pesante restandovi impigliato. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per liberare il camion dal groviglio di cavi e dal palo telefonico. Sul posto la polizia municipale di Vasto, che si è occupata di effettuare i rilievi di legge e ha regolato la viabilità unitamente ad una pattuglia del commissariato di Vasto.