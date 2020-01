Tragico incidente agricolo alle prime luci del mattino in località Sterparo a Vasto. Un uomo di 72 anni, Michele Nocciolino, è morto schiacciato dal trattore mentre si trovava nel suo uliveto con alcuni famigliari per l'annuale raccolta delle olive. Da quello che si apprende sul posto, il mezzo avrebbe perso aderenza con il terreno (probabilmente a causa dell'erba bagnata) ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo per cercare di liberare l'agricoltore. Inutile, però, ogni tentativo di soccorso poiché l'uomo è rimasto schiacciato dal peso del mezzo agricolo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vasto per i rilievi di legge.